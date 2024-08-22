Errick McCollum, 1 Yıl Daha Karşıyaka’da

Karşıyaka Basketbol, ABD'li oyuncusu Errick McCollum’un 1 yıl daha yeşil-kırmızılı formayı giyeceğini açıkladı.

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Errick McCollum, 1 Yıl Daha Karşıyaka’da

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka Basketbol'da iç transferde Errick McCollum ile anlaşma sağlandı. Yeşil-kırmızılı ekip, Errick McCollum’un yeni sezonda yeşil-kırmızılı formayı giyeceğini duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “2022-23 ve 2023-24 sezonlarında kadromuzda yer alan Errick McCollum, 1 yıl daha Karşıyaka'mızda” ifadeleri kullanıldı.

İzmir ekibi dış transferde de James Webb, Damien Jefferson, Muhsin Yaşar, Jerry Boutsiele ve Daron Russell gibi oyuncuları kadrosuna katmıştı.

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