Galatasaray'da Davinson Sanchez Sevinci

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle geçen hafta forma giyemeyen Davinson Sanchez, Çaykur Rizespor maçı öncesi takımla birlikte çalışmaya başladı.

Galatasaray'da Davinson Sanchez Sevinci

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başlarken sakatlığını atlatan Davinson Sanchez takımla çalıştı.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamaya göre, dinamik ısınmayla başlayan idman, 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sakatlık sürecinden çıkan Kolombiyalı stoper Sanchez antrenmanın tamamında yer aldı.

Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 12.00 ve 17.30’da yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA

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