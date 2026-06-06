Galatasaray'da Forvet Operasyonu: Icardi'nin Yerine İki Yıldız Aday

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Galatasaray, yaz transfer dönemi öncesinde forvet hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Mauro Icardi'nin takımdan ayrılması ihtimaline karşı alternatif isimler üzerinde yoğunlaştı.

TRT Spor'un haberine göre Galatasaray'ın golcü listesinin ilk sıralarında Randal Kolo Muani ve Dusan Vlahovic yer alıyor. Yönetim, yeni sezonda hücum hattına dünya çapında ses getirecek bir takviye yapmayı hedefliyor.

PSG KİRALAMAYA SICAK BAKIYOR

Bonservisi Paris Saint-Germain'de bulunan ve geride kalan sezonu kiralık olarak geçiren Kolo Muani'nin Fransız ekibinin gelecek planlarında yer almadığı belirtiliyor. PSG'nin oyuncuyu zorunlu satın alma maddesiyle kiralamaya sıcak baktığı, Galatasaray'ın ise satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde durduğu ifade ediliyor.

Sarı-kırmızılıların gündemindeki bir diğer isim ise Dusan Vlahovic. Juventus ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kalan Sırp golcünün kulüpsüz olması, transferde önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor. Galatasaray yönetiminin önceliğinin Kolo Muani olduğu, ancak şartların oluşmaması halinde Vlahovic seçeneğinin de masada bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi