Fenerbahçe Kongresinde Gergin Anlar: Ortalık Karıştı, Kurula Ara Verildi

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Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gergin anlara sahne oldu. Başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın, tezahüratlar sırasında Hakan Safi destekçilerinin bulunduğu tribüne gitmesinin ardından iki grup arasında arbede yaşandı.

Aziz Yıldırım, Safi destekçilerine yönelik "Yerinize oturun" anlamına gelen bir hareket yaptı. Bunun üzerine yükselen tansiyon kısa sürede arbedeye dönüştü. Güvenlik görevlileri ve polis ekipleri tarafların arasına girerek olayların büyümesini önledi. Arbede sonrası kongreye ara verildi.

BİRLİK ÇAĞRISI

Öte yandan yapılan oylamada Divan Başkanlığına seçilen Şekip Mosturoğlu, kürsüden yaptığı konuşmada camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Mosturoğlu'nun delegelere seslenerek, "Arkadaşlar bu görüntüler bize yakışıyor mu? Lütfen sakin olalım" uyarısına rağmen dinmeyen tartışmalar genel kurula ara verilmesine neden oldu. Spor şube ekiplerinin de araya gelmesiyle tansiyon düşürüldü.

Kaynak: DHA