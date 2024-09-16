Galatasaray'da Beğenilmeyen Derrick Köhn Takımını İpten Aldı

Galatasaray’dan Almanya Bundesliga ekibi Werder Bremen’e transfer olan Derrick Köhn, takımının Mainz ile karşılaştığı maçta bir gole imza attı.

Werder Bremen Mainz’ı 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Werder Bremen'in golleri 8. dakikada Marvin Ducksch (penaltı) ve 69. dakikada Derrick Köhn'den geldi. Ev sahibi Mainz’ın golünü ise 27. Dakikada Jae-seong Lee kaydetti.

Konuk ekip Werder Bremen'de defans oyuncusu Marco Friedl, 60 dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Galatasaray’da performansı beğenilmeyen Köhn’ün gol atarak takımını adeta ipten alması dikkat çekti.