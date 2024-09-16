Trabzonspor'dan Irkçı Paylaşımlara Tepki

Trabzonspor’un Beşiktaş ile karşılaştığı maçta, sosyal medyadan Simon Banza, ırkçı paylaşımlara maruz kaldı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımlara ilişkin hukuksal adımların atıldığı kaydedildi.

Kulübün açıklamasında ırkçı paylaşımlar şiddetle kınanırken, şunlar kaydedildi:

"Bu tür çirkin saldırıların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu vurguluyor ve gereken hukuksal adımların hızlıca atıldığını bildiriyoruz. Irkçı saldırılara karşı kararlı duruşumuzdan hiçbir zaman taviz vermeyeceğimizi tekrar belirtiyor, bu çirkin saldırıya karşı futbolcumuzun yanında olduğumuzu ifade ediyoruz."