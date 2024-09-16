Kerem Aktürkoğlu, Dünyaca Ünlü Aktörü Şaşırttı: 'İnanamıyorum, Harika Bir Transfer Yaptık'

Galatasaray’ın eski yıldızı ve A Milli Takım’ın değerli oyuncularından Kerem Aktürkoğlu, yeni transfer olduğu Portekiz kulübü Benfica formasını giydiği ilk maçta Santa Clara'ya golünü attı.

JORGE CORRULA'DAN KEREM AKTÜRKOĞLU'NA ÖVGÜ

Performansıyla Portekiz basınında gündem olan Kerem Aktürkoğlu için, ünlü aktör Jorge Corrula da övgü dolu sözler sarf etti.

'İNANAMIYORUM, HARİKA BİR TRANSFER YAPTIK'

Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica maçı performansını Record'a değerlendiren ünlü Aktör Jorge Corrula, "Kerem Aktürkoğlu harika bir oyuncu. Tam bir büyücü. Galatasaray neden sattı? Gerçekten Kerem Aktürkoğlu'nun sadece 12 milyon Euro'ya geldiğine inanamıyorum. Harika bir transfer yaptık" ifadelerini kullandı.

'TARAFTARLARIMIZA TEŞEKKÜRLER'

Kerem Aktürkoğlu, Benfica ile çıktığı ilk maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "İlk maçım öncesinde beni rahat hissettiren taraftarlarımıza ve kulüpteki herkese teşekkürler. Galibiyetten dolayı çok mutluyum!" ifadelerini kullandı.