Galatasaray'da Ayrılıklar Peş Peşe Duyuruldu! Tam 5 Yabancının Bileti Kesildi

Sezonu Fenerbahçe Opet’in 1 puan gerisinde 3. sırada tamamlayan Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, ayrılık haberlerini peş peşe duyurdu.

Galatasaray’dan yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonu boyunca sarı kırmızılı formamız için mücadele eden oyuncularımız Cecilia Zandalasini, Li Yueru, Julie Vanloo, Anete Steinberga ve Jisu Park ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Oyuncularımıza göstermiş oldukları gayret ve emekleri için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz” denildi.

Kaynak: Haber Merkezi