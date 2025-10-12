Galatasaray'da Ayrılık Depremi! Resmen Açıkladı: Kerem Aktürkoğlu Gibi Yollarlar

Galatasaray'da bazı futbolcuların tavırları tartışma konusu olmaya devam ediyor. Son olarak Icardi'nin sözleşme krizi gündemdeki yerini korurken sarı-kırmızılı ekiple ilgili önemli bilgiler aktaran Evren Turhan, dikkat çekici bir çıkış yaptı. Galatasaray'da ayrılık depremi. Turhan resmen açıkladı. Kerem Aktürkoğlu gibi yollarlar! İşte Galatasaray'dan gönderilmesi beklenen o yıldız isim...

Milli arayı fırsata çevirmek isteyen Galatasaray'da Başekşehir maçının hazırlıkları tam gaz sürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte yaşanan gelişmeleri aktaran yorumcu Evren Turhan, dikkat çekici bir iddiayı ortaya attı.

'MAURO ICARDI AYRILMAK İSTEMİYOR'

Icardi'nin sözleşme krizine değinen Turhan, "Mauro Icardi ayrılmak istemiyor. Kız arkadaşı İstanbul'u ve buradaki hayata alıştı. Icardi de mutluluğunu sahada yansıtmalı. Yoksa yedekte kalır” ifadelerini kullandı.

'KEREM AKTÜRKOĞLU GİBİ YOLLARLAR'

Sara'nın kaprisli oluşuna değinen Turhan, Kerem Aktürkoğlu örneğini vererek, "Gabriel Sara'nın kaprisleri var. Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu'nu nasıl yolladıysa bunları da yollar. Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'ı yeniden kazandı. Böyle işlerin altından kalkar" uyarısında bulundu.

Leroy Sane için ise Evren Turhan, "Leroy Sane olayını ise İlkay Gündoğan çözecek. Kendisi saha dışında arıza çıkartmıyor. Problemi saha içerisi" sözlerini sarf etti.

