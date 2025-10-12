Türkiye-Gürcistan Maçının Hakemi Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 4. maçında 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile karşılaşacak. UEFA, bu müsabakada görev alacak hakemleri açıkladı.

A Milli Takım'ın Kocaeli'de saat 21.45'te başlayacak maçında Romanya Futbol Federasyonu'ndan Radu Petrescu düdük çalacak. Petrescu'nun yardımcılıklarını Radu Ghinguleac ile Ovidiu Artene yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Andrei Chivulete olacak.

İki ekip arasındaki müsabakanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Catalin Popa, AVAR'da da Marcel Birsan görev yapacak.

Kaynak: İHA