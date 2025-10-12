Türkiye-Gürcistan Maçının Hakemi Belli Oldu

Milli takımın Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Gürcistan ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. Kocaeli'de oynanacak müsabakayı Rumen hakem Radu Petrescu yönetecek.

Son Güncelleme:
Türkiye-Gürcistan Maçının Hakemi Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 4. maçında 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile karşılaşacak. UEFA, bu müsabakada görev alacak hakemleri açıkladı.

A Milli Takım'ın Kocaeli'de saat 21.45'te başlayacak maçında Romanya Futbol Federasyonu'ndan Radu Petrescu düdük çalacak. Petrescu'nun yardımcılıklarını Radu Ghinguleac ile Ovidiu Artene yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Andrei Chivulete olacak.

Türkiye-Gürcistan Maçının Hakemi Belli Oldu - Resim : 1
Radu Petrescu

İki ekip arasındaki müsabakanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Catalin Popa, AVAR'da da Marcel Birsan görev yapacak.

Dursun Özbek Sözleşmeyi Altın Tepside Sundu! Okan Buruk'un Yeni Maaşı Belli Oldu: Rakamı Görenlerin Dudağı UçukluyorDursun Özbek Sözleşmeyi Altın Tepside Sundu! Okan Buruk'un Yeni Maaşı Belli Oldu: Rakamı Görenlerin Dudağı UçukluyorSpor
Fenerbahçe'nin Yıldızı Milli Takım Kadrosundan ÇıkarıldıFenerbahçe'nin Yıldızı Milli Takım Kadrosundan ÇıkarıldıSpor
Sergen Yalçın Serdal Adalı'ya Raporunu İletti: Beşiktaş Fenerbahçe'ye Teklif Yapacak! Hayırlı Uğurlu OlsunSergen Yalçın Serdal Adalı'ya Raporunu İletti: Beşiktaş Fenerbahçe'ye Teklif Yapacak! Hayırlı Uğurlu OlsunSpor

Kaynak: İHA

Etiketler
Türkiye Gürcistan A Milli Takım
Son Güncelleme:
Galatasaray'da Ayrılık Depremi! Resmen Açıkladı: Kerem Aktürkoğlu Gibi Yollarlar Bombayı Patlattı! Kerem Gibi Yollayacaklar
Sulara İmzasını Attı: Derin Toparlak Dünya 3.’sü Oldu Sulara İmzasını Attı... Derin Toparlak Dünya 3.’sü Oldu
Dünyaca Ünlü Otomotiv Devi İflas Bayrağını Çekti! 10 Bine Yakın Çalışan İşsiz Kalacak Dünyaca Ünlü Otomotiv Devi Battı!
Sadettin Saran Kötü Haberi Duyurdu: Fenerbahçe'de Büyük Kriz: Tüm Projeler Durdurulacak Sadettin Saran Bekleyen Büyük Krizi Açıkladı
İş İnsanlarını Bile Geride Bıraktı! Bulgaristan Galibiyeti Sonrası Haber Geldi: Montella'dan Dev Ödeme Montella'dan Dev Ödeme
Fenerbahçe'nin Yıldızı Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı Fenerbahçe'nin Yıldızı Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Yerlikaya ‘ Bize Yakışmıyor’ Diyerek Duyurdu: Bunu Yapanların Ehliyetleri Geri Alınacak, Araçları Men Edilecek Bunu Yapanların Ehliyetleri Geri Alınacak, Araçları Men Edilecek
Gazze Zirvesi Öncesi Korkunç Olay: Mısır'da 3 Diplomat Hayatını Kaybetti 3 Diplomat Hayatını Kaybetti
Denizli'de Halk Ekmek Fabrikasında Skandal! Mide Bulandıran İddia Gerçek Oldu, Denetimde Ölü Fare Bulundu Denizli'de Halk Ekmek Fabrikasında Skandal! Görüntüler Mide Bulandırdı
İslam Memiş’ten Ezber Bozan Tavsiye! ‘Gram Almayın, Çeyreğe Dönün’ İslam Memiş’ten Ezber Bozan Tavsiye! ‘İşçilik Maliyeti Var’ Diyerek Açıkladı
Fenerbahçe'nin Yıldızı Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı Fenerbahçe'nin Yıldızı Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı