Sadettin Saran Kötü Haberi Duyurdu: Fenerbahçe'de Büyük Kriz: Tüm Projeler Durdurulacak

Süper Lig devi Fenerbahçe, Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile güncel toplam borcunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerin toplam borcu 18.8 milyar TL (387 milyon Euro) olduğu belirtilirken bu sezon futbolculara toplamda 3,5 milyar TL’lik ödeme yapılması gerekiyor. Bankalar Birliği’ne olan borç ise 4 milyar TL civarında.

GÖZLER YENİ OYLAMAYA ÇEVRİLDİ

Sözcü’den İrfan Yirmibeş’in haberine göre; bu borç bataklığı yüzünden yeni Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ı zor günler bekliyor. Olağanüstü genel kurulda üyelerin oylarıyla reddedilen 11, 12 ve 13. maddeler olağanüstü mali genel kurulda yeniden oylanacak.

FENERBAHÇE'DE BÜYÜK KRİZ! SADETTİN SARAN'I BAŞI BELADA

Eğer yapılan yeni oylamada da maddelere onay çıkmazsa Kanarya'yı mali açıdan zor günler bekliyor. En kötü sonuçla sarı-lacivertli yönetim, ödeme konularında büyük sorunlar yaşayacak.

Sadettin Saran kötü haberi verdi

TÜM PROJELER DURDURULABİLİR

Üyelerin maddeleri onaylaması halinde Kayışdağı ve Ülker Arena projelerinden 150 milyon Euro ve sermaye artırımından 2.8 milyar TL’lik gelir bekleniyor. Eğer aksi bir durum olursa tüm projeler durdurulmuş ve ek gelirlerin önü kapanmış olacak.

