Sulara İmzasını Attı: Derin Toparlak Dünya 3.’sü Oldu

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Paletli Yüzme Milli Takımı sporcusu Derin Toparlak, Mısır’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda üçüncülük elde ederek ülkemize bronz madalya kazandırdı.

9-11 Ekim tarihleri arasında, Mısır’ın Akdeniz kıyısındaki Marine Alamein kasabasında gerçekleştirilen 2025 CMAS Paletli Yüzme Açık Su Büyükler ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda, milli sporcu Derin Toparlak 5 kilometrelik zorlu parkuru 47 dakika 20 saniye 4 salisede tamamlayarak dünya üçüncüsü oldu. “Paletli yüzmenin maratonu” olarak bilinen bu disiplinde Toparlak, güçlü rakipleri arasında sergilediği performansla dikkat çekti.

Yarışı ev sahibi ülkeden Hasan Mohamed Eldafrawy 46 dakika 09 saniye 3 salise ile birinci, Mohap Ehap Helmy ise 46 dakika 43 saniye 7 salise ile ikinci sırada tamamladı.

Milli takımın diğer üyeleri de önemli dereceler elde etti. Gençler kategorisinde Berra Nur Yılmaz, Zeynep Azra Kanat, Ali Aras Ödüm ve İbrahim Can Kiracı’dan oluşan karışık bayrak takımı, 4x150 metre çift palet yarışında dünya dördüncüsü oldu. Ayrıca Derin Toparlak büyükler 4x150 metre su üstü yarışında, Berra Nur Yılmaz ise gençler 4x150 metre çift palet yarışında takımlarını dördüncülüğe taşıdı.

Kaynak: İHA