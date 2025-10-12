Fenerbahçe'nin Yıldızı Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli futbolcu İrfan Can Kahveci, dün oynanan Bulgaristan - Türkiye müsabakasında sol ayak bileğinde oluşan sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

TFF AÇIKLADI

Konuyla İlgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamada, “2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda zorunlu bir değişikliğe gidildi. İrfan Can Kahveci, dün oynanan Bulgaristan - Türkiye müsabakasında sol ayak bileğinde oluşan sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. İrfan'ın sağlık durumu ile ilgili tespit ve muayenelerin tamamlanmasının ardından, millî futbolcumuzun tedavisini kulübünde devam ettirmesi uygun bulundu” ifadelerine yer verildi.