Sergen Yalçın Serdal Adalı'ya Raporunu İletti: Beşiktaş Fenerbahçe'ye Teklif Yapacak! Hayırlı Uğurlu Olsun

Teknik direktör Sergen Yalçın ile çıkış yakalamak isteyen Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Defans hattına takviyede bulunmak isteyen siyah-beyazlılar, Fenerbahçe’nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Serdal Adalı milli yıldız için devrede.

BEŞİKTAŞ ÇAĞLAR İÇİN DEVREDE

Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın’ın kadroda görmek istediği Çağlar Söyüncü için Fenerbahçe’ye teklif yapacak. Yapılacak teklifin Cengiz Ünder transferinde olduğu gibi kiralama olarak yapılacağı kaydedildi.

SERGEN YALÇIN RAPORUNU İLETTİ

Fenerbahçe’de gözden düşen Çağlar Söyüncü, bu sezon sarı-lacivertli formayla 5 maçta forma giydi. Söyüncü, 1 asist kaydetmeyi başardı.

Süper Lig’de henüz 7 maça çıkan Beşiktaş topladığı 13 puanla 6. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar milli aranın ardından Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak.

