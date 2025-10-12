İş İnsanlarını Bile Geride Bıraktı! Bulgaristan Galibiyeti Sonrası Haber Geldi: Montella'dan Dev Ödeme

Dün akşam A Milli Takımı'mız Bulgaristan'ı kendi sahalarında 6-1'lik skorla mağlup etti. Millilerin bu galibiyeti sonrası gelen haber herkesi şaşkına çevirdi. İş adamlarını bile geride bıraktı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 60 milyon 814 bin 988 TL ve 12 kuruş ile Adana'da vergi rekortmeni oldu.

Son Güncelleme:
İş İnsanlarını Bile Geride Bıraktı! Bulgaristan Galibiyeti Sonrası Haber Geldi: Montella'dan Dev Ödeme
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, bir ilki yaşattı. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 2024 yılına dair vergi rekortmenleri listesini yayınladı.

Yayınlanan listede zirve isim ise herkesi şaşkına çevirdi. Adana Defterdarlığı’nın web sitesinde yer alan rapora göre kentin vergi rekortmeni sürpriz bir isim çıktı.

İş İnsanlarını Bile Geride Bıraktı! Bulgaristan Galibiyeti Sonrası Haber Geldi: Montella'dan Dev Ödeme - Resim : 1

BİR İLK! İŞ İNSANLARINI BİLE GERİDE BIRAKTI

Daha önce ligimizde Adana Demirspor’u da çalıştıran A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Adana’da vergi rekortmeni oldu.

İş İnsanlarını Bile Geride Bıraktı! Bulgaristan Galibiyeti Sonrası Haber Geldi: Montella'dan Dev Ödeme - Resim : 2
İşte yayınlanan güncel liste

60 MİLYON 814 BİN 988 TL ÖDEYEREK ZİRVEYE OTURDU

Açıklanan listeye göre maaşı ve huzur hakkından 60 milyon 814 bin 988 TL ve 12 kuruş vergi ödeyen İtalyan teknik adam, listenin ilk basamağında yer aldı.

Dursun Özbek Sözleşmeyi Altın Tepside Sundu! Okan Buruk'un Yeni Maaşı Belli Oldu: Rakamı Görenlerin Dudağı UçukluyorDursun Özbek Sözleşmeyi Altın Tepside Sundu! Okan Buruk'un Yeni Maaşı Belli Oldu: Rakamı Görenlerin Dudağı UçukluyorSpor
Fenerbahçe'nin Yıldızı Milli Takım Kadrosundan ÇıkarıldıFenerbahçe'nin Yıldızı Milli Takım Kadrosundan ÇıkarıldıSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Montella A Milli Takım
Son Güncelleme:
Dünyaca Ünlü Otomotiv Devi İflas Bayrağını Çekti! 10 Bine Yakın Çalışan İşsiz Kalacak Dünyaca Ünlü Otomotiv Devi Battı!
Fenerbahçe'nin Yıldızı Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı Fenerbahçe'nin Yıldızı Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı
Sadettin Saran Kötü Haberi Duyurdu: Fenerbahçe'de Büyük Kriz: Tüm Projeler Durdurulacak Fenerbahçe'de Büyük Kriz!
Sulara İmzasını Attı: Derin Toparlak Dünya 3.’sü Oldu Sulara İmzasını Attı... Derin Toparlak Dünya 3.’sü Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Yerlikaya ‘ Bize Yakışmıyor’ Diyerek Duyurdu: Bunu Yapanların Ehliyetleri Geri Alınacak, Araçları Men Edilecek Bunu Yapanların Ehliyetleri Geri Alınacak, Araçları Men Edilecek
Gazze Zirvesi Öncesi Korkunç Olay: Mısır'da 3 Diplomat Hayatını Kaybetti 3 Diplomat Hayatını Kaybetti
Denizli'de Halk Ekmek Fabrikasında Skandal! Mide Bulandıran İddia Gerçek Oldu, Denetimde Ölü Fare Bulundu Denizli'de Halk Ekmek Fabrikasında Skandal! Görüntüler Mide Bulandırdı
İslam Memiş’ten Ezber Bozan Tavsiye! ‘Gram Almayın, Çeyreğe Dönün’ İslam Memiş’ten Ezber Bozan Tavsiye! ‘İşçilik Maliyeti Var’ Diyerek Açıkladı
Balıkesir Sındırgı'da Yine Deprem! AFAD da Kandilli de '3.6' Dedi Balıkesir Sındırgı'da Yine Deprem!