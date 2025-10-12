İş İnsanlarını Bile Geride Bıraktı! Bulgaristan Galibiyeti Sonrası Haber Geldi: Montella'dan Dev Ödeme

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, bir ilki yaşattı. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 2024 yılına dair vergi rekortmenleri listesini yayınladı.

Yayınlanan listede zirve isim ise herkesi şaşkına çevirdi. Adana Defterdarlığı’nın web sitesinde yer alan rapora göre kentin vergi rekortmeni sürpriz bir isim çıktı.

BİR İLK! İŞ İNSANLARINI BİLE GERİDE BIRAKTI

Daha önce ligimizde Adana Demirspor’u da çalıştıran A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Adana’da vergi rekortmeni oldu.

İşte yayınlanan güncel liste

60 MİLYON 814 BİN 988 TL ÖDEYEREK ZİRVEYE OTURDU

Açıklanan listeye göre maaşı ve huzur hakkından 60 milyon 814 bin 988 TL ve 12 kuruş vergi ödeyen İtalyan teknik adam, listenin ilk basamağında yer aldı.

