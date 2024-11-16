Galatasaray'a Osimhen'den Kötü Haber! Chelsea Devreye Girdi

Galatasaray'a transferi ile büyük sansasyon yaratan Victor Osimhen’den kötü haber geldi. Devre arasında yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılara kötü haber İngiliz devi Chelsea'den geldi.

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Galatasaray'a Osimhen'den Kötü Haber! Chelsea Devreye Girdi

Süper Lig devi Galatasaray'ın sene sonuna kadar kiraladığı Victor Osimhen'den kötü haber geldi.

İNGİLİZ BASINI İDDİA ETTİ

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Napoli'nin Osimhen'i Chelsea'ye satmak istediği iddia edilirken görüşmelerde ciddi mesafenin katedildiği de yazıldı.

Galatasaray'a Osimhen'den Kötü Haber! Chelsea Devreye Girdi - Resim : 1

GALATASARAY TEKLİF SUNDU

Galatasaray'ın da Napoli'ye 25 milyon Euro peşin + kalan tutarı 3 yıllık taksit şeklinde bir paket yapıp sunduğu iddia edildi. Napoli'nin Osimhen'i ilişkilerinden dolayı Chelsea'ye satacağı da haberin detaylarında yazıldı.

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