Ortalığı Kasıp Kavuran Kedi: Osimhen, Pisimhen'i Paylaştı, Sosyal Medya Yıkıldı
Galatasaray'ın yıldızı Osimhen yeşil sahaları kasıp kavururken, Osimhen'le özdeşleşen maskenin takıldığı kedi 'Pisimhen' de sosyal medyanın tozunu attırdı. Osimhen'in Pisimhen'in fotoğrafını paylaşmasına ise binlerce beğeni yağdı.
İtalyan devi Napoli’den beklenmedik şekilde Galatasaray’a kiralık olan Victor Osimhen performansıyla rakiplere parmak ısırtırken, sarı-kırmızılı ekibin taraftarları da çılgına döndü.
Osimhen ile özdeşleşen maskesi ise bu kez bir kedi tarafından takıldı.
Osimhen, dünyada da ses getiren ‘Pisimhen’ isimli kediyi sosyal medya hesabından paylaştı. Kendisiyle özdeşleşen maskenin takıldığı kedinin fotoğrafını paylaşan Osimhen’in paylaşımına beğeni yağdı.
Pisimhen isimli kediye bir sosyal medya hesabı da açıldı. Milyonlarca takipçisi bulunan dünya çapındaki sosyal medya hesapları da Pisimhen'i sayfalarına taşıdı.