Türkiye - Galler Karşılaşması: Maç Sona Erdi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Kadir Has Stadyumu'nda Galler ile karşılaşıyor. Türkiye 10 puanla lider, Galler 8 puanla 2'nci, İzlanda da 4 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. Grupta yer alan Karadağ'ın ise puanı bulunmuyor.

İLK 11'LER

A Milli Takım'ın 11'i: Mert Günok, Mert Müldür, Merih, Abdülkerim, Eren, Orkun, Hakan, Arda, Yunus, Kerem, Barış Alper.

Galler'in 11'i: Darlow, Williams, Davies, Rodon, Wilson, Johnson, Roberts, James, Harris, Thomas, Sheehan.

MAÇTAN DAKİKALAR | TÜRKİYE 0 - 0 GALLER

89' PENALTI KAÇTI | Kerem Aktürkoğlu'nun kalecinin soluna doğru kullandığı penaltı atışında top yan direğe çarparak dışarı gitti.

87' PENALTI | Enes Ünal ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahası içinde Williams'ın müdahalesiyle yerde kalan Yunus Akgün'ün pozisyonu sonrası hakem Juan Martinez Munuera penaltı noktasını gösterdi. Haydi Kerem

78' Orkun Kökçü'nün sağ kanattan ceza sahasına çevirdiği topta penaltı noktasının az gerisinde Arda Güler'in sol ayağıyla çektiği şut üstten dışarı gitti. Galler, kale vuruşu kullanacak.

69' Eren Elmalı'nın sol kanattan açtığı ortada penaltı noktasının sağında Arda Güler, penaltı noktasına doğru kafayla çevirdi. Top yere inmeden Enes Ünal röveşata denemesi gerçekleştirdi fakat savunmaya çarpan top dışarı gitti. Millilerimiz sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

67' Kerem'in merkezden sağ kanatta bulunan Yunus' verdiği pasta Yunus rakibini geçerek çizgiye indi ve ceza sahasına çevirdi. Enes Ünal, meşin yuvarlağa diziyle dokundu fakat top az farkla dışarı çıktı.

65' Orkun Kökçü rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

65' Türkiye takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Barış Alper Yılmaz çıkıyor ve yerine Enes Ünal oyuna giriyor.

63' SARI KART | Türkiye takımında Abdülkerim Bardakcı hakem Juan Munuera tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

61' Sağ kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinde Sorba Thomas için ofsayt bayrağı kalkıyor.

59' Harry Wilson tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

58' Sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Barış Alper Yılmaz ofsayta yakalanıyor.

51' Yunus Akgün rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

48' Ben Davies altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

48' Sorba Thomas ile Galler takımı köşe vuruşu kullanacak.

46' Türkiye takımında oyuncu değişikliği; Hakan Çalhanoğlu oyundan çıkarken İsmail Yüksek oyuna giren isim. Galler takımında oyuncu değişikliği; Mark Harris oyundan çıkarken Daniel James oyuna giren isim.



46' Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

45+7' Thomas sol kanattan topu sürerek yayda bulunan takım arkadaşı Wilson'a yerden pas verdi. Wilson'un sol ayak içiyle çektiği şut yan direkten dönerek savunmamızda kaldı.

32' Kerem Aktürkoğlu, merkezden savunma arkasına sarkan Yunus Akgün'e harika bir ara pas verdi. Kaleciyle baş başa kaldığı pozisyonda sol ayağıyla şutunu çeken Yunus, Galler kalecisi Darlow'u geçemedi.

27' Millilerimiz Galler'e karşı ön alan baskısı yaparak topu kazandı. Yunus ceza sahasının sağından topı sürerek içeriye çevirdi. Galler savunmasından seken top ceza sahası dışına açıldı. Ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu, sağ ayak üstüyle şutunu çekti savunmadan seken top üstten dışarı gitti. Millilerimiz, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

25' Mert Müldür, sağ kanattan uzak direğe yerden pas verdi savunmada Rodon topa kayarak araya girdi ve meşin yuvarlağı kornere gönderdi. Millilerimiz sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

9' SARI KART | Galler'de Johnson, orta sahanın solunda Barış Alper'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

7' Yunus Akgün, bir kez daha sağ kanattan topu taşımak istedi fakat top ayağından biraz açılınca dışarı çıktı. Galler, kale vuruşu kullanacak.

6' Yunus Akgün, sağ kanattan topu taşıyarak yayın sağında bulunan Arda Güler'e yerden pasını verdi. Arda Güler'in sağ ayak içiyle vurduğu şut kaleci Darlow'un kucağında kaldı.

3' Yunus Akgün'ün kendi yarı sahamızdan hücum kaleye başlattığı atakta Yunus, sağ kanattan koşu yapan Kerem'e pasını verdi. Kerem bekletmeden ceza sahası içine ortaladı. Galler savunması araya girdi.

1' Başarılar çocuklar! Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.