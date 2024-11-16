Türkiye-Galler Maçının Muhtemel 11'leri Belli oldu

Bu akşam oynanacak Türkiye-Galler maçı öncesi muhtemelen ilk 11'ler belli oldu. Türkiye, Kayseri'de ağırlayacağı Galler'i yenmesi durumunda Uluslar A Ligi'ne yükselmeyi garantilemiş olacak.

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Türkiye-Galler Maçının Muhtemel 11'leri Belli oldu

Türkiye, Uluslar Ligi müsabakasında Galler ile Kayseri’de karşı karşıya gelecek. Saat 20.00’de başlayacak maçtan alınacak bir galibiyet ile birlikte A Milliler Uluslar A Ligi’ne yükselmeyi garantilemiş olacak.

MAÇ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele TV8 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Juan Martinez Munuera yönetecek. Munuera'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Raul Cabanero ve Guadalupe Porras Ayuso üstlenecek. Mücadelenin 4. hakemi ise Alejandro Muniz Ruiz olacak.

Türkiye-Galler Maçının Muhtemel 11'leri Belli oldu - Resim : 1

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz

Galler: Darlow, Williams, Rodon, Cabango, Davies, Allen, Sheehan, James, Wilson, Johnson, Harris

Türkiye-Galler Maçının Muhtemel 11'leri Belli oldu - Resim : 2

GALİBİYET A LİGİ’NE YÜKSELMEK DEMEK

Uluslar B Ligi 4. grupta yer alan A Milli Takım, Galler ile oynayacağımız maç öncesinde 10 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Galler karşısında alınacak olan muhtemel galibiyet ile birlikte A Milli Takımımıza A Ligi'ne yükselmeyi garantilemiş olacak.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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