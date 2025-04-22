Galatasaray'a 'Osimhen' Şoku! Şampiyonluk Yolunda Planları Altüst Oldu

Fenerbahçe ile puan farkının 5'e çıkmasıyla Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk yarışının en avantajlı takımı haline geldi. Zirveyi bırakmamak için önümüzdeki 6 hafta boyunca sürecek maçlarda mücadeleye devam edecek olan sarı-kırmızılı ekibin bu yolda en büyük şanslarından biri de Nijeryalı yıldız santrafor Victor Osimhen oldu.

Sezon başında İtalyan ekip Napoli'den sezonluk kiralanan Osimhen, Galatasaray forması altında 34 resmi maçta 29 gol atarken, 6 tane de asist yaptı. Sarı-kırmızılı taraftarın gözbebeği olan yıldız futbolcunun Türkiye'de kalıp kalmayacağı ise merak konusu oldu. Galatasaray'ın Osimhen'in bonservisini almak için çabaladığı, Napoli'nin ise 75 milyon euro bedel istemesinin bu yola taş koyduğu söylenirken, Galatasaray'ın bu parayı ayarlamak için çalıştığı belirtildi.

MANCHESTER UNITED HER ŞEYİ HAZIRLADI

İtalyan spor basınından Tuttosport ise 26 yaşındaki yıldız santraforun akıbetiyle ilgili çarpıcı bir iddiaya yer verdi. Premier Lig devlerinden Manchester United'ın Osimhen ile ilgilendiğini ve bonservisini almaya kararlı olduğunu aktaran Tuttosport, İngiliz kulübün 75 milyon euroluk bedeli ödemeye hazır olduğunu da bildirdi. Diğer yandan Premier Lig ekibinin oyuncuyla maaşı konusunda anlaştığı da iddia edildi.

Kaynak: Haber Merkezi