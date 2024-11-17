Galatasaray'a Gelmesi Gündemdeydi: Mourinho İstedi, Fenerbahçe Roma'nın Yıldızı İçin Harekete Geçti
Ara transfer döneminde işi sıkı tutmak isteyen Fenerbahçe'nin Roma'da forması giyen Zalewski'ye kancayı taktığı iddia edildi. Polonyalı futbolcu için hazırlanan rapor Mourinho'ya iletildi.
Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, gözünü Roma’nın genç yıldızına dikti. Teknik direktör Mourinho’nun geçen sezon Galatasaray’ın da almak istediği Nicola Zalewski’yi çok istediği iddia edildi.
Cumhuriyet’ten Hilmi Türkay’ın haberine göre, sezon başında tercihini Roma’da kalmaktan yana kullanan Zalewski’yi izlemek için Fenerbahçe sportif direktörü Mario Branco’nun ekibinden bir kişinin gittiği bildirildi.
Zalewski’nin performansına ilişkin bir rapor da Mourinho’ya sunuldu. Mourinho’nun onay vermesi halinde temasların sıklaşacağı bildirildi.
Yıldız oyuncu için Beşiktaş’ın da teklif yapmasının beklendiği iddia edildi.
Kaynak: Cumhuriyet
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