Fenerbahçe Maçında Şoke Eden Olay! Tribünler 'Yönetim İstifa' Dedi, Ali Koç'un Yanıtını Kameralar Yakaladı
Fenerbahçe'nin Zenit ile karşı karşıya geldiği hazırlık maçında sarı lacivertli taraftarlar "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı. Başkan Ali Koç'un tezahüratlar üzerine "Bırak yapma yapma, kuduruyorlar, kudurtamazlar beni…" dediği görüldü.
Fenerbahçe, Rusya ekiplerinden Zenit ile dün hazırlık maçında karşılaştı. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada oynanan maçta kombine biletler geçerli olmadığı için tribünde yer alan 42 bin biletli seyircinin 31 bini ilk kez maça gelen kişilerden oluştu.
ALİ KOÇ: BIRAK YAPMA, KUDURUYORLAR
Sarı lacivertlilerin 2-1'lik galibiyetle ayrıldığı maçın sonlarına doğru taraftar, yönetimi istifaya çağırdı. Takımları galip olmasına rağmen Fenerbahçe tribünleri, "Yönetim istifa" tezahüratlarında bulundu. Başkan Ali Koç'un ise "Bırak yapma yapma, kuduruyorlar, kudurtamazlar beni…" dediği anlar kameralara yansıdı.
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Fenerbahçe taraftarlarının protestosu sosyal medyada gündem oldu. Bazı taraftarlar istifa tezahüratlarına destek verirken bazıları da tepki gösterdi.
Kaynak: Gerçek Gündem
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