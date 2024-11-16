Tarihi Boks Maçı Öncesi Netflix Çöktü
Jake Paul ve Mike Tyson gibi iki büyük ismin karşı karşıya geldiği bu tarihi boks etkinliği, izleyiciler için büyük bir hayal kırıklığına dönüştü. Netflix üzerinden yayınlanan organizasyon, teknik aksaklıklar nedeniyle bir süre izlenemedi.
Bugün Jake Paul ile 58 yaşındaki efsanevi boksör Mike Tyson arasında gerçekleşecek dev boks karşılaşması, boksseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu.
Netflix üzerinden canlı yayınlanan bu tarihi etkinlikte ana müsabaka öncesinde 4-5 farklı boks maçı gerçekleştirildi. Ancak Tyson-Paul karşılaşmasına dakikalar kala Netflix kullanıcıları büyük bir sorunla karşılaştı.
BAĞLANTI PROBLEMLERİ YAŞANDI
Downdetector platformunun verilerine göre saat 04:20’den itibaren Netflix kullanıcılarının şikayetlerinde kayda değer bir artış yaşandı. Platforma erişimde sıkıntı yaşadığını bildiren kullanıcılar özellikle son maç sırasında bağlantı problemleriyle karşılaştıklarını ifade etti.
Şikayetler 05:20 itibarıyla azalmaya başlasa da 05:50 itibarıyla 100 binden fazla kişi Netflix’e giriş yapamadığını belirtti.