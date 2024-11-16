Mike Tyson ve Jake Paul Tarihi Maç İçin Ringe Çıktı, Kazanan Jake Paul Oldu

Dünyanın merakla beklediği mücadelede Dünya eski ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson ile Youtuber Jake Paul karşı karşıya geldi. Organizasyonu Jake Paul kazandı.

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Mike Tyson ve Jake Paul Tarihi Maç İçin Ringe Çıktı, Kazanan Jake Paul Oldu

Dünyanın merakla beklediği mücadelede eski Dünya Ağır Sıklet Boks şampiyonu Mike Tyson ile Youtuber Jake Paul karşı karşıya geldi.

AT&T Stadı'nda müsabaka öncesi süper orta sıklette Neeraj Goyat-Whindersson Nunes, yarı orta sıklette Mario Barrios-Abel Ramos ve süper hafif sıklette Katie Taylor-Amanda Serrano maçları yapıldı.

KAZANAN JAKE PAUL OLDU

Tyson-Paul maçı, 2 dakika üzerinden 8 raunt olarak gerçekleşti. Bu heyecan dolu müsabaka, 80 bin kişilik NFL Dallas Cowboys'ta gerçekleşti. Jake Paul, mücadeleyi üç hakemin de ortak kararıyla kazandı.

80 MİLYON DOLAR PARA ÖDÜLÜ

Daily Mail’de yer alan bilgiye göre Mike Tyson-Jake Paul dövüşünde iki boksöre 80 milyon dolar dağıtılacak. Haberde ödülün iki boksöre eşit dağıtılacağı ifade edilirken Ağustos ayında açıklama yapan Jake Paul, "40 milyon dolar kazanmak ve bir efsaneyi nakavt etmek için buradayım. Başka hiçbir şey umurumda değil." ifadelerini kullanmıştı.

Efsane boksör Mike Tyson ise karşılaşma öncesinde "Bu dövüşten kazanacağım para yaşam tarzımı değiştirmeyecek. Bunu sadece kendimi test etmek istediğim için yapıyorum." açıklamasıyla gündeme gelmişti.

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