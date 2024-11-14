Dünyanın En Değerli Futbol Takımları Belli Oldu: Fenerbahçe, Galatasaray Beşiktaş ve Trabzonspor Bakın Kaçıncı Sırada?
Dünyanın en yüksek kadro değerine sahip futbol takımları açıklandı. Transfermarkt tarafından hazırlanan listeye göre, Türkiye’den yalnızca 4 kulüp ilk 100’e girmeyi başardı. Peki, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş hangi sıralarda yer alıyor?
Kaynak: Haber Merkezi
Listeye göre, dünyanın en değerli futbol kadrosu Real Madrid’in oldu. 1.36 milyar Euro’luk kadro değeriyle zirveye oturan İspanyol devini, İngiltere Premier League’in önde gelen takımları Manchester City ve Arsenal takip etti.
İngiliz kulüplerinin hâkim olduğu ilk 10 sıralamasında, Chelsea, Liverpool, Manchester United ve Tottenham Hotspur gibi büyük kulüpler de yer aldı.
Türkiye’den ise Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın yanı sıra Trabzonspor da ilk 100 listesine adını yazdırdı. Bu takımların küresel ölçekteki başarıları ve finansal değerleri, Türk futbolunun uluslararası alandaki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.
İşte o takımlar...
DÜNYANIN EN DEĞERLİ KADROSUNA SAHİP TAKIMLAR
1- Real Madrid: 1.36 milyar euro
2- Manchester City: 1.26 milyar euro
3- Arsenal: 1.16 milyar euro
4- Chelsea: 963 milyon euro
5- Barcelona: 945 milyon euro
6- Bayern Münih: 939 milyon euro
7- Liverpool: 931 milyon euro
8- PSG: 892 milyon euro
9- Manchester United: 854 milyon euro
10- Tottenham: 788 milyon euro
47- Galatasaray: 262 milyon euro
54- Fenerbahçe: 226 milyon euro
81- Beşiktaş: 140 milyon euro
99- Trabzonspor: 105 milyon euro