Dünyanın En Değerli Futbol Takımları Belli Oldu: Fenerbahçe, Galatasaray Beşiktaş ve Trabzonspor Bakın Kaçıncı Sırada?

Türkiye’den ise Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın yanı sıra Trabzonspor da ilk 100 listesine adını yazdırdı. Bu takımların küresel ölçekteki başarıları ve finansal değerleri, Türk futbolunun uluslararası alandaki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

İşte o takımlar...