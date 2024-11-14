Dünyanın En Değerli Futbol Takımları Belli Oldu: Fenerbahçe, Galatasaray Beşiktaş ve Trabzonspor Bakın Kaçıncı Sırada?

Dünyanın en yüksek kadro değerine sahip futbol takımları açıklandı. Transfermarkt tarafından hazırlanan listeye göre, Türkiye’den yalnızca 4 kulüp ilk 100’e girmeyi başardı. Peki, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş hangi sıralarda yer alıyor?

Kaynak: Haber Merkezi

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Dünyanın En Değerli Futbol Takımları Belli Oldu: Fenerbahçe, Galatasaray Beşiktaş ve Trabzonspor Bakın Kaçıncı Sırada? - Resim: 1

Listeye göre, dünyanın en değerli futbol kadrosu Real Madrid’in oldu. 1.36 milyar Euro’luk kadro değeriyle zirveye oturan İspanyol devini, İngiltere Premier League’in önde gelen takımları Manchester City ve Arsenal takip etti.

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Dünyanın En Değerli Futbol Takımları Belli Oldu: Fenerbahçe, Galatasaray Beşiktaş ve Trabzonspor Bakın Kaçıncı Sırada? - Resim: 2

İngiliz kulüplerinin hâkim olduğu ilk 10 sıralamasında, Chelsea, Liverpool, Manchester United ve Tottenham Hotspur gibi büyük kulüpler de yer aldı.

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Dünyanın En Değerli Futbol Takımları Belli Oldu: Fenerbahçe, Galatasaray Beşiktaş ve Trabzonspor Bakın Kaçıncı Sırada? - Resim: 3

Türkiye’den ise Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın yanı sıra Trabzonspor da ilk 100 listesine adını yazdırdı. Bu takımların küresel ölçekteki başarıları ve finansal değerleri, Türk futbolunun uluslararası alandaki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

İşte o takımlar...

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Dünyanın En Değerli Futbol Takımları Belli Oldu: Fenerbahçe, Galatasaray Beşiktaş ve Trabzonspor Bakın Kaçıncı Sırada? - Resim: 4

DÜNYANIN EN DEĞERLİ KADROSUNA SAHİP TAKIMLAR

1- Real Madrid: 1.36 milyar euro

2- Manchester City: 1.26 milyar euro

3- Arsenal: 1.16 milyar euro

4- Chelsea: 963 milyon euro

5- Barcelona: 945 milyon euro

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Dünyanın En Değerli Futbol Takımları Belli Oldu: Fenerbahçe, Galatasaray Beşiktaş ve Trabzonspor Bakın Kaçıncı Sırada? - Resim: 5

6- Bayern Münih: 939 milyon euro

7- Liverpool: 931 milyon euro

8- PSG: 892 milyon euro

9- Manchester United: 854 milyon euro

10- Tottenham: 788 milyon euro

47- Galatasaray: 262 milyon euro

54- Fenerbahçe: 226 milyon euro

81- Beşiktaş: 140 milyon euro

99- Trabzonspor: 105 milyon euro

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