Fenerbahçeli Yıldızdan Kerem Aktürkoğlu'na Destek

Fenerbahçe ve A Milli Takımın oyuncusu İsmail Yüksek, 0-0 biten Galler karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu karşılaşmada penaltı kaçıran Kerem Aktürkoğlu’na destek verdi.

Maçın ardından yaptığı açıklamada Kerem Aktürkoğlu’nun kaçırdığı penaltıya ilişkin de konuşan İsmail Yüksek, "Kerem çok büyük bir cesaret gösterdi son dakikalarda topun başına geçerek. Futbolda bunlar var, herkes kaçırabiliyor. Devam etmesi çok daha önemli. Kerem, geçmişte bu takıma önemli galibiyetler aldırmış bir oyuncu, önemli bir oyuncu. Bizim için çok bir sorun olmadı. Bugün olmadı, yarın olacaktır diyelim" diye konuştu.

İsmail Yüksek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Soyunma odasında üzüldük. Böyle bir atmosferde galibiyet veremediğimiz için üzüldük. Ama hepimiz bence bilinçliyiz, her şeyin bizim elimizde olduğunu biliyoruz. Salı gününe daha iyi çıkmamız gerektiğini konuştuk. Bu jenerasyon her şeyin en iyisini hak ediyor. İnşallah bunu göstereceğiz.”