Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükseldi
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 3-0 kazandığı maçın rövanşında konuk ettiği Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı 1-0 yenerek play-off turuna yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Galatasaray, Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana’yı konuk etti.
3-0 maçın rövaşında1-0’lık skorla kazanan sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü 25. dakikada Mauro Icardi kaydetti.
Galatasaray'da Lucas Torreira 64. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
PLAY-OFF TURUNA YÜKSELDİ
Galatasaray bu skor ile play-off turuna yükseldi.
Sarı-kırmızılılar UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde ile karşı karşıya gelecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçları 22-29 Ağustos tarihleri arasında oynanacak.
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