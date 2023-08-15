Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükseldi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 3-0 kazandığı maçın rövanşında konuk ettiği Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı 1-0 yenerek play-off turuna yükseldi.

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Galatasaray, Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana’yı konuk etti.

3-0 maçın rövaşında1-0’lık skorla kazanan sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü 25. dakikada Mauro Icardi kaydetti.

Galatasaray'da Lucas Torreira 64. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

PLAY-OFF TURUNA YÜKSELDİ

Galatasaray bu skor ile play-off turuna yükseldi.

Sarı-kırmızılılar UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçları 22-29 Ağustos tarihleri arasında oynanacak.

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