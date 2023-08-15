Eski teknik direktör Sakıp Özberk hayatını kaybetti

Gaziantep'in ünlü teknik adamı Sakıp Özberk, denizde boğularak hayatını kaybetti.

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Eski teknik direktör Sakıp Özberk hayatını kaybetti

İskenderun Arsuz'daki yazlığında akşam saatlerinde denize giren Gaziantepli eski futbolcu ve teknik direktör Sakıp Özberk boğularak yaşamını yitirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski futbolcu ve teknik direktör Sakıp Özberk için başsağlığı mesajı yayımladı.

BİRÇOK TAKIMDA GÖREV YAPTI

1945 yılında doğan Sakıp Özberk, Reyhanlıspor, Ankaragücü, Adana Demirspor ve Gaziantepspor gibi takımlarda forma giydi.

Daha sonra teknik direktörlük yapmaya başlayan Özberk, Siirt YSE Spor, Petrolofisi, Gaziantepspor, Adana Demirspor, Zeytinburnuspor, Altay SK, Bursaspor, Denizlispor, Samsunspor, Diyarbakırspor, Konyaspor, Ankaragücü ve Çaykur Rizespor takımlarını yönetti.

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