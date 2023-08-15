Galatasaraylı oyuncu Basel'e kiralandı

Yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray, bir yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerinde mesai harcıyor. Şu ana dek 15 futbolcuyla vedalaşan Galatasaray'da bir ayrılık daha gerçekleşti.

Alexandru Cicaldau, Mathias Ross, Taylan Antalyalı, Batuhan Şen, Metehan Baltacı ve Kaan Arslan'ı kiralık gönderen Galatasaray, Mostafa Mohamed'i bonservisiyle Nantes'a satmıştı.

Öte yandan Sarı-Kırmızılılar Emre Kılınç, Okan Kocuk, Bafetimbi Gomis, Emre Taşdemir, Süleyman Luş, Abdussamed Karnuçu, Atalay Babacan ve Gökay Güney'le de yollarını ayırmıştı.

YUSUF DEMİR, BASEL'E GİTTİ

Galatasaray'da son ayrılık ise Yusuf Demir ile yaşandı. Transferine 6 milyon euro ödenen 20 yaşındaki kanat oyuncusu, TRT Spor'un haberine göre satın alm opsiyonuyla Basel'e kiralandı.