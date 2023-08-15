Galatasaraylı Yusuf Demir, İsviçre yolcusu!

İsviçre Süper Ligi takımlarından Basel, Galatasaray'dan Yusuf Demir'i kiralık olarak renklerine bağladı.

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Galatasaraylı Yusuf Demir, İsviçre yolcusu!

İsviçre Süper Ligi takımlarından Basel, Galatasaray'ın 20 yaşındaki futbolcusu Yusuf Demir'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

20 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon sonuna kadar İsviçre ekibinin formasını giyecek.

RAPİD WİEN'DEN GALATASARAY'A GELMİŞTİ

Geçtiğimiz sezonun başında Rapid Wien'den, Galatasaray'a transfer olan Yusuf, sarı-kırmızılılarla 6 resmi maça çıkarken, gol ya da asist üretemedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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