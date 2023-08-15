Ne Arda, ne Emre, ne Burak... Merih Demiral Türkiye tarihinin en çok kazanan futbolcusu oldu

İtalya’nın Atalanta ekibinde forma giyen milli stoper Merih Demiral, rekor kazançla Suudi Arabistan ekibiyle anlaştı. Bu imzayla Demiral, Türkiye’nin en çok kazan futbolcusu olacak.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Al Ahli, Merih Demiral transferi için oyuncu ve Atalanta ile anlaşma sağladı.

Merih Demiral için Al Ahli'nin Atalanta'ya 20 milyon euro bonservis ödeyeceği iddia edilirken, Merih Demiral’ın ise 3 yıl için 33 milyon euro kazanacağı belirtildi.