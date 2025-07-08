Galatasaray Merakla Beklenen Transferi Açıkladı

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, bir süredir transferi hakkında söylentilerin gündeme geldiği smaçörü açıkladı. 32 yaşındaki ABD'li voleybolcu Thomas Jaeschke, 1 yıl boyunca sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
Galatasaray Merakla Beklenen Transferi Açıkladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Geride bıraktığımız sezon Efeler Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, gelecek sezon için daha güçlü bir kadro kurarak şampiyonluk yarışında öne geçmeyi hedefliyor. İki kez olimpiyat şampiyonu olan Fransız pasör çaprazı Jean Patry ile iki yıllık sözleşme imzaladıklarını açıklayan Galatasaray, transferlerine devam ediyor.

Son olarak sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ABD'li smaçör Thomas Jaeschke ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu. Kulübün paylaşımında "Hoş geldin Thomas Jaeschke! Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımız, Amerikalı smaçör Thomas Jaeschke ile 1 yıllık sözleşme imzaladı" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray Merakla Beklenen Transferi Açıkladı - Resim : 1

THOMAS JAESCHKE KİMDİR?

1993 doğumlu ABD'li voleybolcu Thomas Jaeschke, profesyonel kariyerine 2012 yılında Loyola Chicago Univ. takımında başladı. Smaçör mevkiinde oynayan Jaeschke, sonrasında sırasıyla Asseco Resovia Rzeszow, NBV Verona, Allianz Milano, Beijing BAIC Motor, Halkbank ve Osaka Bluteon takımlarında oynadı.

Kulüp kariyerinde 2 NCAA, 1 Çin Ligi ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu olan voleybolcu, forma giydiği maçlarda birçok kez en iyi smaçör, en skorer oyuncu ve en iyi manşet alan oyuncu seçilerek ödüllendirildi.

Fenerbahçe Transfere Doymuyor! Bir İsim Daha Resmen AçıklandıFenerbahçe Transfere Doymuyor! Bir İsim Daha Resmen AçıklandıSpor
Osimhen'in Elinin Tersiyle Reddettiği Teklif Ortaya ÇıktıOsimhen'in Elinin Tersiyle Reddettiği Teklif Ortaya ÇıktıSpor
Etiketler
Galatasaray Voleybol
Bugün Geleceğe Yönelik Adım Atmanız Gerektiğinin 3 İşareti Bugün Geleceğe Yönelik Adım Atmanız Gerektiğinin 3 İşareti
2025 Oğlak Dolunayı ne Zaman, Etkileri Neler? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık Burçlarını Nasıl Etkileyecek? 2025 Temmuz Dolunayı ne Zaman, Etkileri Neler? Dolunay Burçları Nasıl Etkileyecek?
Fenerbahçe Transfere Doymuyor! Bir İsim Daha Resmen Açıklandı Fenerbahçe Transfere Doymuyor! Bir İsim Daha Resmen Açıklandı
Dışarı Çıkanın Vay Haline... İstanbullular Dikkat! 50 Dereceyi Görecek Dışarı Çıkanın Vay Haline... İstanbullular Dikkat! 50 Dereceyi Görecek
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Dengeleri Değiştiren Kulis! CHP'de 20 Milletvekili İstifa Edecek CHP'li 20 Milletvekili İstifa Edecek
İşte Osimhen'in 'Evet' Dediği Teklif İşte Osimhen'in 'Evet' Dediği Teklif
Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor! Kıdem Tazminatı İçin Bu Belgeyi Almayan Yandı, Tek Kuruş Para Alamayacak Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor! Kıdem Tazminatı...
Yaz Tatiline Çıktı, Acı Haber Geldi! Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti Yaz Tatiline Çıktı, Acı Haber Geldi
Bahçeli’den Özel'in 'Duruşmalar Canlı Yayınlansın' Talebine Yeşil Işık: 'Ümit ve Temenni Ediyoruz' Özel’in ‘Duruşmalar Canlı Yayınlansın’ Talebine Yeşil Işık