Galatasaray Merakla Beklenen Transferi Açıkladı

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Geride bıraktığımız sezon Efeler Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, gelecek sezon için daha güçlü bir kadro kurarak şampiyonluk yarışında öne geçmeyi hedefliyor. İki kez olimpiyat şampiyonu olan Fransız pasör çaprazı Jean Patry ile iki yıllık sözleşme imzaladıklarını açıklayan Galatasaray, transferlerine devam ediyor.

Son olarak sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ABD'li smaçör Thomas Jaeschke ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu. Kulübün paylaşımında "Hoş geldin Thomas Jaeschke! Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımız, Amerikalı smaçör Thomas Jaeschke ile 1 yıllık sözleşme imzaladı" ifadelerine yer verildi.

THOMAS JAESCHKE KİMDİR?

1993 doğumlu ABD'li voleybolcu Thomas Jaeschke, profesyonel kariyerine 2012 yılında Loyola Chicago Univ. takımında başladı. Smaçör mevkiinde oynayan Jaeschke, sonrasında sırasıyla Asseco Resovia Rzeszow, NBV Verona, Allianz Milano, Beijing BAIC Motor, Halkbank ve Osaka Bluteon takımlarında oynadı.

Kulüp kariyerinde 2 NCAA, 1 Çin Ligi ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu olan voleybolcu, forma giydiği maçlarda birçok kez en iyi smaçör, en skorer oyuncu ve en iyi manşet alan oyuncu seçilerek ödüllendirildi.