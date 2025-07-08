Fenerbahçe Transfere Doymuyor! Bir İsim Daha Resmen Açıklandı

Fenerbahçe Medicana, geçen sezon Zerenspor'da forma giyen libero Helin Kayıkçı'yı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Baybars Ergün Baybars Ergün
Fenerbahçe Transfere Doymuyor! Bir İsim Daha Resmen Açıklandı
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Yeni sezon için kadro planlama çalışmalarına devam eden Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı bir ismi daha kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli ekip, geçen sezon Zerenspor forması giyen Helin Kayıkçı’nın transferini resmen duyurdu.

Fenerbahçe Medicana, Helin Kayıkçı’dan önce, Eczacıbaşı Dynavit’ten Hande Baladın, Vero Volley Milano’dan Alessia Orro ve KS DevelopRes Rzeszów forması giyen Agnieszka Korneluk gibi yıldız isimleri kadrosuna katmıştı.

Sarı-lacivertlilerin geçen sezon VakıfBank formasını giyen Yuan ile de anlaşma sağladığı duyurulmuş ve oyuncunun transferinin duyurulması için Çin’deki prosedürlerin halledilmesinin beklendiği kaydedilmişti.

Sarı-lacivertli ekip, geçen sezon CEV Şampiyonlar Ligi’nde VakıfBank’a kaybederek elenmesinin ardından, Vodafone Sultanlar Ligi’nde de şampiyonluğu VakıfBank’a kaptırmıştı.

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