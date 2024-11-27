Galatasaray Icardi'yi Listeden Çıkarıyor

Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği listeden Icardi başta olmak üzere 3 ismi çıkaracağı bildirildi. Kadrodan çıkarılan isimlerin yerine ise yeni transferler monte edilecek.

Galatasaray Icardi'yi Listeden Çıkarıyor

Süper Lig’de fırtına gibi esen Galatasaray’ın UEFA’ya bildirdiği listede değişikliğe gitmeye hazırlandığı bildirildi. Sarı-kırmızılı ekibin 3 futbolcuyu listeden çıkarmaya hazırlandığı iddia edildi. Kadrodan çıkarılan isimlerin yerine 2 yeni transfer eklenecek.

Süper Lig’de 5. yıldız için saldıran Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde de başarı istiyor. Ara transferde UEFA'ya verilen listede 3 değişiklik yapma hakkı bulunan Galatasaray, kadrodan 3 futbolcusunu çıkarıp yerlerine Roland Sallai ve 2 yeni transferi ekleyecek.

Galatasaray’ın listeden çıkaracağı üç futbolcunun arasında ise, sezonu kapatan Mauro Icardi’nin ismi dikkat çekiyor. Diğer iki oyuncunun ise devre arasında ayrılık planları yapılan Hakim Ziyech ve forma şansı bulamayan Yusuf Demir olduğu kaydedildi.

Galatasaray Icardi'yi Listeden Çıkarıyor - Resim : 1

Galatasaray’ın transfer hedefleri arasında Jhon Arias, Davide Calabria ve Jonathan David yer alıyor.

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