Avrupalı Kulüpler Peşindeydi... Galatasaray'dan Yunus Akgün'e Dev Zam!

Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Yunus Akgün, bir süre daha sarı-kırmızılı kulüpte kalacak gibi görünüyor. İlk 11’in vazgeçilmez ismi haline gelen Yunus’un 2026’da bitecek sözleşmesini yenileme kararı alındı.

TRT Haber'de yer alan habere göre; Avrupa’nın birçok kulübünün yakın takibine giren 24 yaşındaki futbolcunun 17 milyon lira olan yıllık ücretinin 50 milyon TL seviyesine yükseltileceği belirtildi.

Galatasaray yönetimi, bu hafta Yunus’la görüşüp yeni sözleşme şartlarını sunacak. Sarı-Kırmızılı kulübün altyapısından yetişen Yunus Akgün’ün Galatasaray’ın kontrat teklifine sıcak baktığı bildirildi.

Kaynak: TRT Haber