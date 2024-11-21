Avrupalı Kulüpler Peşindeydi... Galatasaray'dan Yunus Akgün'e Dev Zam!

Galatasaray, sezonun kritik ismi Yunus Akgün'ün 2026'da bitecek sözleşmesini yenilemeye karar verdi. Kulübün planına göre 24 yaşındaki futbolcunun 17 milyon lira olan yıllık ücreti 50 milyon liraya yükseltilecek.

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Avrupalı Kulüpler Peşindeydi... Galatasaray'dan Yunus Akgün'e Dev Zam!

Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Yunus Akgün, bir süre daha sarı-kırmızılı kulüpte kalacak gibi görünüyor. İlk 11’in vazgeçilmez ismi haline gelen Yunus’un 2026’da bitecek sözleşmesini yenileme kararı alındı.

Avrupalı Kulüpler Peşindeydi... Galatasaray'dan Yunus Akgün'e Dev Zam! - Resim : 1

TRT Haber'de yer alan habere göre; Avrupa’nın birçok kulübünün yakın takibine giren 24 yaşındaki futbolcunun 17 milyon lira olan yıllık ücretinin 50 milyon TL seviyesine yükseltileceği belirtildi.

Avrupalı Kulüpler Peşindeydi... Galatasaray'dan Yunus Akgün'e Dev Zam! - Resim : 2

Galatasaray yönetimi, bu hafta Yunus’la görüşüp yeni sözleşme şartlarını sunacak. Sarı-Kırmızılı kulübün altyapısından yetişen Yunus Akgün’ün Galatasaray’ın kontrat teklifine sıcak baktığı bildirildi.

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Kaynak: TRT Haber

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