Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Açıkladı: Icardi'nin Yerine Transfer Yapılacak mı?

Galatasaray’da sezonu kapatan Arjantinli yıldız Mauro Icardi’nin yerine transfer yapılıp yapılmayacağı merak konusu olurken, teknik direktör Okan Buruk’tan konuya ilişkin açıklama geldi.

Okan Buruk, Icardi’nin sakatlanmasının ardından transfer planları hakkında konuşurken, ‘takviye’ düşünebileceklerini belirtti.

'TRANSFER DÜŞÜNEBİLİRİZ'

Asist Analiz’e açıklamalarda bulunan Buruk, "Icardi sakatlandı, transfer düşünebiliriz. Direkt olarak santrfor değil de hücum hattının her yerinde oynayabilen bir oyuncu alabiliriz" ifadelerini kullandı.

Buruk sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Avrupa Ligi'nde final hedefimiz devam ediyor. İnanıyoruz. Kadro, camia ve taraftar olarak buna hazır olduğumuzu düşünüyorum. Öncelikle ilk 8'e girmek önemli. Kura şansı da çok önemli oluyor bazen. Hayalimiz var."