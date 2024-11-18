Ronaldo'dan 'Futbolu Bırakma' Mesajı

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr’da forma giyen Cristiano Ronaldo, futbolu bırakacağı zamana ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Gelecek şubatta 40 yaşına girecek olan Ronaldo, önümüzdeki birkaç yıl içinde emekli olabileceğini duyurdu. Ronaldo, gelecekte menajerlik planının olmadığını da açıkladı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ronaldo şunları söyledi:

"Sadece eğlenmek istiyorum. Yakında 40 yaşıma giriyorum. Gerçekten eğlenmek istiyorum, motive olduğum sürece devam ediyorum. Motive olmadığım gün, evet işte o gün emekli olup bırakacağım."