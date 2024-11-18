Ronaldo'dan 'Futbolu Bırakma' Mesajı

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında yer alan Cristiano Ronaldo, futbolu ne zaman bırakacağına ilişkin mesaj verdi. Ronaldo ayrıca gelecekte menajerlik yapmayı düşünmediğini belirtti.

Son Güncelleme:
Ronaldo'dan 'Futbolu Bırakma' Mesajı

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr’da forma giyen Cristiano Ronaldo, futbolu bırakacağı zamana ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ronaldo'dan 'Futbolu Bırakma' Mesajı - Resim : 1

Gelecek şubatta 40 yaşına girecek olan Ronaldo, önümüzdeki birkaç yıl içinde emekli olabileceğini duyurdu. Ronaldo, gelecekte menajerlik planının olmadığını da açıkladı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ronaldo şunları söyledi:

"Sadece eğlenmek istiyorum. Yakında 40 yaşıma giriyorum. Gerçekten eğlenmek istiyorum, motive olduğum sürece devam ediyorum. Motive olmadığım gün, evet işte o gün emekli olup bırakacağım."

Cristiano Ronaldo 1000'e Oynuyor: 910'uncu Gölü Paylaşım Rekoru KırdıCristiano Ronaldo 1000'e Oynuyor: 910'uncu Gölü Paylaşım Rekoru KırdıSpor

Etiketler
Cristiano Ronaldo Futbol
Son Güncelleme:
Sigara ve Tütün Kokusunu Yok Eden Doğal Karışım Sigara ve Tütün Kokusunu Yok Eden Doğal Karışım
A Milli Takım Kayseri'den Ayrıldı A Milli Takım Kayseri'den Ayrıldı
1 Ocak'tan İtibaren Bu Telefonlarda WhatsApp Çalışmayacak 1 Ocak'tan İtibaren Bu Telefonlarda WhatsApp Çalışmayacak
Arda Güler'in Yeni Rotası Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Yeni Rotası Fenerbahçe mi Galatasaray mı?