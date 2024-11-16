Cristiano Ronaldo 1000'e Oynuyor: 910'uncu Gölü Paylaşım Rekoru Kırdı

Polonya ile karşılaşan Portekiz’in efsanevi oyuncusu Cristiano Ronaldo, attığı 2 golle kariyerindeki toplam gol sayısını 910’a çıkararak bir kez daha tarihe geçti. Ronaldo’nun röveşata golü ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

RONALDO'DAN TARİHİ PERFORMANS

Portekiz adına gol perdesini 59. dakikada Rafael Leao açtı. Ardından 72. dakikada Cristiano Ronaldo, penaltı vuruşunu gole çevirerek takımını rahatlatan isim oldu. Bruno Fernandes 80. dakikada skoru 3-0’a taşırken, Pedro Neto 83. dakikada farkı iyice açtı. Maçın son anlarında ise Cristiano Ronaldo, muhteşem bir röveşata golüyle geceye damgasını vurdu ve skoru 5-1 olarak belirledi.

SOSYAL MEDYA RONALDO'YU KONUŞTU

39 yaşındaki yıldız oyuncunun röveşata ile attığı ikinci gol, sosyal medya platformlarında adeta bir fırtına estirdi. Kullanıcılar, Ronaldo’nun bu olağanüstü performansını övgü dolu yorumlarla taçlandırdı. Yıldız oyuncunun golü kısa sürede paylaşım rekorları kırarak futbolseverlerin diline düştü.

1000'İNCİ GOLDE BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI

Kariyerinde 1000 gol barajını aşmayı hedefleyen Ronaldo, Polonya karşısındaki bu performansıyla hedefine bir adım daha yaklaştı.

Kaynak: Haber Merkezi