Arda Güler'in Yeni Rotası Fenerbahçe mi Galatasaray mı?

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transferiyle çok konuşulan 'altın çocuk' Arda Güler, İspanyol devinde istediği süreyi bulamadı. Rüya gibi başlayan yolculuğu kabusa döndü. Arda Güler'in bu mutsuz hali İspanyol basınının da dikkatini çekerken, Güler'in Real Madrid'den ayrılma kararı aldığı iddia edildi.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre Güler'in forma şansı bulamadığı ve bu yüzden mutsuz olduğu belirtilirken; ayrılık kararının kesin olduğu bilgisi paylaşıldı. Devre arasında Madrid'den ayrılmayı kafasına koyan Arda'nın gelecek teklifleri değerlendireceği öğrenildi.

Yakın çevresine aldığı ayrılık kararını söylediği iddia edilen Güler'in kiralık olarak hangi takıma gideceği ise merak konusu oldu. Arda'nın yeni rotasının yeniden Türkiye olacağı ise en güçlü iddialar arasında yer alıyor.

Arda Güler'in Türkiye'ye dönmesi halinde ilk seçeneğin eski takımı Fenerbahçe olacağı belirtilirken, sar-lacivertlilerin de Güler'e sıcak baktığı öğrenildi.

Öte yandan Güler'in Galatasaray'a önderildiği iddiası da ses getirdi. Sürpriz iddia bir anda gündem yaratsa da taraflardan herhangi açıklama gelmedi.

Arda'nın önündeki en güçlü seçeneklerden biri ise Avrupa takımlarından birinde devam etmek.