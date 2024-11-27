Fenerbahçe Talisca Transferinin Çaresini Buldu

Fenerbahçe ara transfer için çabalarını sürdürürlen, Anderson Talisca için aranan kaynak bulundu. İmzaların kısa sürede atılması bekleniyor.

Fenerbahçe Talisca Transferinin Çaresini Buldu

Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak için kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe ara transfer için gaza bastı. Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr forması giyen Anderson Talisca’yı renklerine bağlamak isteyen sarı-lacivertliler pazarlıklarda sona geldi.

Fenerbahçe Talisca Transferinin Çaresini Buldu - Resim : 1

Suudi Arabistan ekibinin kapıyı 9 milyon Euro’dan açtığı Talisca’da Fenerbahçe’nin 6 milyon Euro’ya bu transferi tamamlamak istediği belirtilirken, Brezilyalı yıldız için aranan kaynak da bulundu.

Fenerbahçe’nin sermaye artırımına gideceği ve 35 milyon Euro ile Talisca’nın maliyetini karşılayacağı kaydedildi. Sarı-lacivertliler bu şekilde Boca Juniors forması giyen Cristian Medina ve diğer transferler için de kaynak yaratmış olacak.

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