Adı Fenerbahçe ile Anılıyordu: Al Nassr Cephesinden Talisca Açıklaması

Adı Fenerbahçe ile sık sık anılan Anderson Talisca, Al Nassr'ın Al-Qadsiah'a mağlup olduğu karşılaşmada forma giymedi. Teknik direktör Pioli, Talisca'nın 'yokluğu' hakkında konuştu.

Adı Fenerbahçe ile Anılıyordu: Al Nassr Cephesinden Talisca Açıklaması

Her transfer döneminde adı sık sık Türk takımlarıyla anılan Anderson Talisca için Fenerbahçe iddiaları yüksek sesle dillendirilmeye başlandı. Al Nassr teknik direktörü Stefano Pioli, Al-Qadsiah'a mağlup oldukları maçın ardından, karşılaşmada forma giymeyen Talisca hakkında açıklamalarda bulundu.

Adı Fenerbahçe ile Anılıyordu: Al Nassr Cephesinden Talisca Açıklaması - Resim : 1

Pioli, karşılaşmada forma giymene Talisca’yı ‘aradıklarını’ belirterek, "Bugünkü mağlubiyette ve hücumda Talisca'nın yokluğu da bizi etkiledi. Talisca'yı çok aradık” ifadelerini kullandı.

Adı Fenerbahçe ile anılan yıldız isimde işin imzaya kaldığı iddia ediliyordu. Yıldız isim için Beşiktaş’ın da devreye girebileceği öne sürülüyordu.

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