Beşiktaş Çifte Ayrılığı Resmen Duyurdu

Beşiktaş'ta iki kişinin ayrılık haberi gece yarısı duyuruldu. Siyah-beyazlı ekip, Futbol Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Beşiktaş Çifte Ayrılığı Resmen Duyurdu

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel’a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

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Kaynak: İHA

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