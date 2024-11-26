Arda Turan ve Volkan Demirel PFDK'ya Sevk Edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

- Eyüpspor, Kayserispor, Fenerbahçe, Bodrum FK, Beşiktaş ve Göztepe, çirkin ve kötü tezahüratı

- Fenerbahçe, Beşiktaş, Kayserispor ve Göztepe, saha olayları

- Fenerbahçe, Kayserispor, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması

- Kayserispor, Hatayspor, talimatlara aykırı hareketi

- Çaykur Rizespor, 5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi

- Çaykur Rizesporlu futbolcu Amir Hadziahmetovic, kural dışı hareketi

- Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, talimatlara aykırı hareketi

- Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, sportmenliğe aykırı hareketi

- Beşiktaş Kulübü görevlisi Hüseyin Erdinç Gültekin, talimatlara aykırı hareketi ve saldırısı

- Göztepe Kulübü görevlisi Gönenç Yafes Natik Katkat, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Kaynak: İHA