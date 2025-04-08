Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi İçin Nefesler Tutuldu

Normal sezonu sona eren Sultanlar Ligi'nde sıra play-offlara geldi. Organizasyonun 1-4 etabının yarın oynanacak ilk maçlarında Galatasaray Daikin ile Fenerbahçe Medicana ve Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank karşı karşıya gelecek.

Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi İçin Nefesler Tutuldu

Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonun tamamlanmasının ardından gözler play-off maçlarına çevrildi. Ligi ilk dörtte tamamlayan takımların yarışacağı play-off 1-4 etabının ilk maçları yarın oynanacak. Türkiye Voleybol Federasyonu, bu etapta karşılaşacak takımları açıkladı.

Buna göre; normal sezonu 4. sırada bitiren Galatasaray Daikin, 1. sırada tamamlayan Fenerbahçe Medicana ile karşılaşacak. Lig etabını 3. sırada bitiren Eczacıbaşı Dynavit ise 2. sırada yer alan VakıfBank ile mücadele edecek.

Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi İçin Nefesler Tutuldu - Resim : 1

Yarınki maç programı şu şekilde:

13.30 Galatasaray Daikin-Fenerbahçe Medicana (Burhan Felek Vestel Voleybol)

16.00 Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank (İBB Cebeci)

İki maçın kazanan takımının finale yükseleceği seride ikinci karşılaşmalar 12 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek.

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Kaynak: AA

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