Erciyes İdmangücü Liderlik Koltuğuna Yerleşti

Kayseri 2. Amatör Küme D Grubu’nun iddialı takımlarından Erciyes İdmangücü, zorlu mücadelede Büyük Toramanspor’u 2-1’lik skorla geçerek zirveye yerleşti.

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Erciyes İdmangücü Liderlik Koltuğuna Yerleşti

Kayseri 2. Amatör Küme D Grubu ekiplerinden Erciyes İdmangücü, rakibi Büyük Toramanspor’u 2-1 mağlup etti.

Karşılaşma: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakem Üçlüsü: Furkan Emre Arslan, Özge Özkul, Mustafa Berat Küçük

BÜYÜK TORAMANSPOR 11’İ:

Muhammed Enes Yıldız, İbrahim Muasa Bazar, Uğur Kahriman (49’ Bahri Süren), Mustafa Karakavak (67’ Turgay Aktaş), Mustafa Aydın, Mükremin Bayrak, Ebubekir Sain, Kadir Aydoğdu (60’ Seyit Pakır), Tahsin Eraslan, İlkay Karakoç, Serhat Paker (81’ Eray Yelken)

ERCİYES İDMANGÜCÜ 11’İ:

Mehmet Atalay, Ali Bayat, Emre Yıldırım, Ahmet Arsoy (78’ Halil İbrahim Erol), Durdu Mehmet Göksel (44’ Aşkın Okur), Onur Dökmeci, İbrahim Özdin (90’ İbrahim İmrağ), Muhammed Tolga Şahin, Murat Tahmaz (90’ Mustafa Kalaycı), Serhat Özdemir, Avni Gümüştepe (78’ Ali Çağlıöksüz)

Erciyes İdmangücü adına 38. dakikada Murat Tahmaz ve 74. dakikada Muhammed Tolga Şahin fileleri havalandırdı. Büyük Toramanspor’un tek golü ise 45+2. dakikada Mükremin Bayrak’tan geldi.

Bu galibiyetle Erciyes İdmangücü, D Grubu’nda liderlik koltuğuna oturarak şampiyonluk yarışında iddiasını güçlendirdi.

Kaynak: İHA

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