UEFA'dan Türk Hakeme Görev

UEFA, FIFA kokartlı hakem Cansu Tiryaki'ye UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası C2 Grubu müsabakasında görev verdi. Tiryaki, Malta ve Gürcistan arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

UEFA'dan Türk Hakeme Görev

FIFA kokartlı hakem Cansu Tiryaki’ye UEFA’dan önemli bir görev geldi. Tiryaki’nin yarın saat 19.00'da Malta ile Gürcistan arasında oynanacak UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası C2 Grubu müsabakasında görev yapacağı bildirildi.

TFF’nin konuya ilişkin açıklamasında, Malta'nın Ta' Qali Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Cansu Tiryaki'nin yardımcı hakemliğini Arzu Görgün ve Ayşenur Karakoç üstleneceği duyuruldu. Müsabakada 4'üncü hakem olarak ise Asen Albayrak görev alacağı bildirildi.

Kaynak: DHA

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