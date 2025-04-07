PSG Şampiyonluğunu İlan Etti

Avrupa futbolunun 5 büyük liginde şampiyonluğunu ilk ilan eden takım PSG oldu.

Ligue 1'de PSG, evinde Angers'yi Desire Doue'nin golüyle 1-0 yenerek bitime 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

İspanyol teknik direktör Luis Enrique yönetimindeki PSG, üst üste 4 olmak üzere 13. kez şampiyon olmuş oldu.

Ligde 28. hafta sonunda namağlup yoluna devam eden şampiyon PSG, puanını 74 yaptı. Marsilya 52, Monaco 50 ve Strasbourg 49 puanla PSG'nin ardından sıralandı.

Kaynak: AA