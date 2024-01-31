Galatasaray’da başantrenör Mitrovic görevden alındı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Karadağlı başantrenör Zvezdan Mitrovic ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Son Güncelleme:
Galatasaray’da başantrenör Mitrovic görevden alındı

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde dün oynanan son 16 turu J Grubu ikinci maçında 25 sayı öne geçtiği mücadelede Fransa temsilcisi JDA Bourgogne Dijon’a 96-93 mağlup olan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’nda, müsabakanın ardından sarı-kırmızılı taraftarlarla tartışan başantrenör Zvezdan Mitrovic’in görevine son verildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2022-2023 sezonu son bölümünden itibaren Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü olarak görev yapan Zvezdan Mitrovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Geçtiğimiz sezon Mayıs ayında getirildiği Erkek Basketbol A Takım Başantrenörlüğü görevi süresince kulübümüze vermiş olduğu emekler için Zvezdan Mitrovic’e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Galatasaray Basketbol
Son Güncelleme:
Son 2 gün kaldı! Başvuran emeklilere 7.500 TL nakit ödeme yapılıyor Son 2 gün kaldı! Başvuran emeklilere 7.500 TL nakit ödeme yapılıyor
Çağlar Söyüncü’nün lisansı çıktı Çağlar Söyüncü’nün lisansı çıktı
Bunu yapmayan tazminat ödeyecek! 81 ilde miras tapular için yeni dönem Bunu yapmayan tazminat ödeyecek! 81 ilde miras tapular için yeni dönem
Fenerbahçe Crespo'nun Rayo Vallecano'ya kiralandığını duyurdu Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu!
Şampiyonlar Ligi'nde grupların en iyi golü Kerem Aktürkoğlu'ndan Şampiyonlar Ligi'nde grupların en iyi golü Kerem Aktürkoğlu'ndan
Rıza Kayaalp, güreş tarihine geçmek için mindere çıkacak Rıza Kayaalp, güreş tarihine geçmek için mindere çıkacak
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş 'son 24 saatiniz kaldı' dedi, altın sahiplerini uyardı: 'Bir an önce hazırlığa başlayın' İslam Memiş 'son 24 saatiniz kaldı' dedi, altın sahiplerini uyardı
Emekliye ek zamda yeni kulis: 'Günü bile belli, en düşük maaş...' Emekliye ek zamda yeni kulis: 'Günü bile belli, en düşük maaş...'
Abdullah Çatlı'ya ait olduğu iddia edilen görüntüler gündem oldu: 'Eşgali gizleme şekli...' Abdullah Çatlı'ya ait olduğu iddia edilen görüntüler gündem oldu: 'Eşgali gizleme şekli...'
Gazeteler, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesini nasıl gördü? Gazeteler, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesini nasıl gördü?
Onlara aşık olmamak mümkün değil: En romantik burçlar belli oldu En romantik burçlar belli oldu