Galatasaray Devler Ligi’nde Sahne Alıyor! Sporting Deplasmanında 3 Puan Hedefi: İşte Muhtemel 11'ler

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin lig etabındaki ilk maçında Portekiz temsilcisi Sporting ile karşı karşıya gelecek. Lizbon’daki Jose Alvalade Stadyumu’nda oynanacak mücadele TSİ 22.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Mücadele TRT 1’den canlı yayınlanacak.

ASLAN'DA HEDEF 3 PUAN

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna kadar ilerleyen sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Avrupa’daki hedefini daha da büyütmek istiyor. Galatasaray, tarihinde ilk kez karşılaşacağı Sporting karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak Devler Ligi’ne iyi bir başlangıç yapmayı amaçlıyor.

GALATASARAY’IN İLK HAFTA KARNESİ DİKKAT ÇEKİYOR

Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi’nde grup ve lig aşamalarında oynadığı son 10 ilk hafta karşılaşmasında yalnızca bir kez galibiyet alabildi. Galatasaray bu süreçte 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sporting karşısında Avrupa kupalarındaki 341’inci maçına çıkacak olan Galatasaray, 1956-57 sezonunda başlayan Avrupa serüveninde bugüne kadar 37 farklı ülkeden 113 takımla karşılaştı. Sporting ise sarı-kırmızılıların UEFA organizasyonlarındaki 114’üncü rakibi olacak.

469 GOL ATTI KALESİNDE 518 GOL GÖRDÜ

Galatasaray, Avrupa kupalarında oynadığı 340 karşılaşmada 121 galibiyet, 129 mağlubiyet ve 90 beraberlik aldı. Bu maçlarda 468 gol atan sarı-kırmızılılar, kalesinde 518 gol gördü.

RAFAEL LEAO ESKİ TAKIMINA KARŞI

Galatasaray’ın yeni transferlerinden Rafael Leao, yetiştiği kulüp Sporting’e karşı sahaya çıkacak. Sporting altyapısından yetişen Portekizli futbolcu, 2018’de Lille’e transfer olduktan sonra kariyerini Milan’da sürdürdü. Sezonun son transfer günlerinde kadroya katılan Fransız stoper El Chadaille Bitshiabu’nun da teknik direktör Okan Buruk’un görev vermesi halinde Galatasaray formasıyla ilk maçına çıkması bekleniyor.

MUHTEMEL 11’LER

SPORTING: Silva, Fresneda, Debast, Inacio, Araujo, Doumbia, Zalazar, Altimira, Gonçalves, Catamo, Suarez.

GALATASARAY: Uğurcan, Jakobs, Bitshiabu, Sanchez, Sallai, Torreira, Sara, Batrakov, Yunus, Sane, Barış Alper.

Kaynak: Haber Merkezi