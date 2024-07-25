Galatasaray İtalyan Yıldızı Duyurdu
Galatasasaray Çağdaş Faktoring, Cecilia Zandalasini'yi kadrosuna kattığın açıkladı. Zandalasini son olarak WNBA'de Minnesota Lynx forması giydi.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, 28 yaşındaki İtalyan basketbolcu Cecilia Zandalasini’yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takım’nın açıklamasında, "Galatasaray Çağdaş Faktoring 1996 doğumlu ve 188 cm boyundaki İtalyan forvet Cecilia Zandalasini’yi 1 yıllığına kadrosuna kattı. Cecilia Zandalasini'ye 'hoş geldin' diyor, şampiyonluklarla dolu bir Galatasaray kariyeri diliyoruz" denildi.
Zandalasini, 2024 yazında WNBA takımlarından Minnesota Lynx ile WNBA Commissioner's Cup'ı kazanma başarısı gösterdi.